Трутнев рассказал, что он готов сделать для улучшения отношений с Японией

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что готов принять участие в спарринге во время визита в Японию, если это поможет развитию торгово-экономических и политических связей двух стран.

Трутнев находится в Японии, где в рамках рабочей поездки 29-31 октября в Токио встречается с представителями местной власти и бизнес-сообщества, чтобы обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества с дальневосточными регионами. В заключительный день визита Трутнев прибудет в Окинаву для участия в торжественной церемонии, посвященной проведению перекрестного года Россия – Япония.

По информации вице-премьера, который также является сопредседателем Российского союза боевых искусств, на время его приезда придется выступление ряда российских спортсменов по единоборствам, боевым искусствам.

"Не думаю, что мне надо с кем-то вставать в спарринг в Японии. Но если это, скажем так, окажет положительное влияние на развитие торгово-экономических и политических связей, то я готов", — сказал Трутнев в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, не планирует ли он сам принять участие в боях.