Памфилова предложила переименовать избирательную урну

Урны в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото

Урны в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Памфилова предложила придумать новое название для избирательной урны и избирательного ящика, поскольку эти названия вызывают негативные ассоциации.

"Давайте честно скажем, что когда говоришь "ящик", все думают, как бы не сыграть в этот ящик, когда урна — думают: "прах из урны". Ассоциации не очень положительные", — сказала Памфилова в ходе научно-практической конференции "Выборы. Сегодня и завтра", посвященной 25-летию избирательной системы в России.

Придумать новое название для избирательной урны и избирательного ящика Памфилова предложила участникам конференции в качестве творческого задания.