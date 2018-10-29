В Москве западные дипломаты возложили цветы к Соловецкому камню

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Посол Великобритании Лори Бристоу, а также его коллеги из западных дипмиссий в понедельник возложили цветы к Соловецкому камню в Москве.

"Посол Лори Бристоу вместе с другими послами и дипломатами стран-членов Европейского союза возложил цветы к Соловецкому камню в Москве, чтобы почтить память жертв политических репрессий в Советском Союзе", — говорится в сообщении британской дипмиссии в Twitter.

На фотографии, опубликованном вместе с сообщением, видно, что в церемонии приняли участие также, посол ЕС в России Маркус Эдерео, посол Франции Сильви Берманн, посол германии Рюдигер фон Фрич, замглавы американской дипмиссии Энтони Годфри.

Церемония прошла в рамках акции "Возвращение имён" в канун Дня памяти жертв политических репрессий.

В этом году акция проходит в двенадцатый раз.