В Москве западные дипломаты возложили цветы к Соловецкому камню

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Посол Великобритании Лори Бристоу, а также его коллеги из западных дипмиссий в понедельник возложили цветы к Соловецкому камню в Москве.
На фотографии, опубликованном вместе с сообщением, видно, что в церемонии приняли участие также, посол ЕС в России Маркус Эдерео, посол Франции Сильви Берманн, посол германии Рюдигер фон Фрич, замглавы американской дипмиссии Энтони Годфри.
Церемония прошла в рамках акции "Возвращение имён" в канун Дня памяти жертв политических репрессий.
В этом году акция проходит в двенадцатый раз.