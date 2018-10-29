Конгресс соотечественников поможет объединению русского мира, заявил Лавров

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Итоги предстоящего Всемирного конгресса соотечественников будут способствовать консолидации русского мира, говорится в заявлении главы МИД России Сергея Лаврова.

"Символично, что наша встреча проходит в преддверии Шестого всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом. Убежден, что его итоги будут способствовать дальнейшей консолидации многонационального русского мира", — зачитал приветствие министра на круглом столе "Развитие и обмен опытом в области гуманитарного и делового сотрудничества между организациями соотечественников и регионами Российской Федерации" директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов.

Шестой Всемирный конгресс российских соотечественников пройдет 31 октября и 1 ноября в Москве под лозунгом "Россия и соотечественники: новые вызовы и новые рубежи". В нем примут участие более 400 делегатов из 98 стран, руководители федеральных органов власти, а также представители ряда регионов России.