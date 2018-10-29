Москалькова считает, что Россия не должна выходить из Совета Европы

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия не должна выходить из Совета Европы — следует продолжать дискуссию и находить компромиссы, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Я сторонник международной интеграции в сфере прав человека. То, что сегодня мы испытываем большие трудности, не значит, что нужно уйти из Совета Европы, потому что это важная площадка для обмена опытом, для продвижения идей, чтобы мировое сообщество могло видеть реальную картину",- сказала омбудсмен РИА Новости.

По ее словам, очень важно сохранять интеграционные системы, хотя жаль, что сегодня эти институты политизированы. "Мы видим, что по одним и тем же ситуациям совершенно разные оценки даются, например, в отношении России и Украины, Косова и Крыма",- пояснила она.

"Мы должны, мне кажется, продолжать дискуссию и находить компромиссы и убеждать, что лишение России голоса в ПАСЕ — это не конструктивный путь для Европы в первую очередь",- подчеркнула Москалькова.

Генсек СЕ Турбьерн Ягланд на прошлой неделе в ходе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил, что "если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы до июня 2019 года, комитет министров организации не только может, но и будет обязан исключить ее из списка стран-членов". В четверг, выступая в ПАСЕ и отвечая на вопросы парламентариев, Ягланд сообщил, что, по его данным, Россия может не принимать участие в работе следующей январской сессии и не будет платить взнос.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что Россия может выйти из состава Совета Европы.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.