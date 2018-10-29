Москалькова считает, что Россия не должна выходить из Совета Европы

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия не должна выходить из Совета Европы — следует продолжать дискуссию и находить компромиссы, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По ее словам, очень важно сохранять интеграционные системы, хотя жаль, что сегодня эти институты политизированы. "Мы видим, что по одним и тем же ситуациям совершенно разные оценки даются, например, в отношении России и Украины, Косова и Крыма",- пояснила она.
"Мы должны, мне кажется, продолжать дискуссию и находить компромиссы и убеждать, что лишение России голоса в ПАСЕ — это не конструктивный путь для Европы в первую очередь",- подчеркнула Москалькова.
Генсек СЕ Турбьерн Ягланд на прошлой неделе в ходе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил, что "если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы до июня 2019 года, комитет министров организации не только может, но и будет обязан исключить ее из списка стран-членов". В четверг, выступая в ПАСЕ и отвечая на вопросы парламентариев, Ягланд сообщил, что, по его данным, Россия может не принимать участие в работе следующей январской сессии и не будет платить взнос.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.