Слуцкий: итоги выборов в Бразилии не должны повлиять на отношения с Россией

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Итоги выборов президента Бразилии не должны отрицательно повлиять на уровень двусторонних отношений с Россией, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В Бразилии в воскресенье прошел второй тур выборов президента. После подсчета 99,99% голосов кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару набрал 55,13%, его соперник, кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад — 44,87%.

"Итоги выборов президента Бразилии не должны отрицательно повлиять на уровень двусторонних отношений с Россией и взаимное сотрудничество на международных площадках. Мы надеемся на преемственность в нашем взаимодействии и по линии ООН, и по линии БРИКС, и в G20. Бразилия для РФ — важный и стратегический партнер. Новый президент Жаир Болсонару уже пообещал здравый подход во внешней политике. Уверен, что наши отношения будут только крепнуть и развиваться", — сказал Слуцкий журналистам в понедельник.

Болсонару известен своими ультраправыми и популистскими взглядами. Еще в начале кампании он открыто заявлял, что президент США Дональд Трамп, известный в мире своей непредсказуемостью, является его главным примером для подражания.