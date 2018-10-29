ЦИК нельзя обвинять в политизированности, считает замглавы ведомства

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Центральную избирательную комиссию России можно критиковать за что угодно, кроме политизированности, считает заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

"Мы сегодня должны отметить, что ЦИК энергично проводит в жизнь какие-то вещи. Энергично, но неторопливо. Мы работаем достаточно длительно над обсуждением и принятием тех или иных новых каких-то норм. К экспертизе мы всех привлекаем, кто готов объективно оценивать предложения и кто готов во имя политики этой объективностью не пожертвовать. Нас можно критиковать за все, кроме политизированности наших действий", — заявил Булаев в ходе научно-практической конференции "Выборы. Сегодня и завтра", посвященной 25-летию избирательной системы России.

Он пояснил, что искать причину нарушений на выборах стоит в имеющих власть структурах и людях, а не в избирательных комиссиях.