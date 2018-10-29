Памфилова рассказала, кто будет рассматривать проект избирательного кодекса

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Проект избирательного кодекса России будет рассмотрен на рабочей группе при администрации президента РФ, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова, выступая на научно-практической конференции "Выборы. Сегодня и завтра".

Ранее она заявила, что избирательный кодекс в случае его принятия должен быть ясным и понятным для восприятия и применения как организаторами выборов, так и избирателями, "должен исключать противоречивость и неопределённость законодательного регулирования тождественных избирательных процедур".

"Это (проект избирательного кодекса) будет рассмотрено на рабочей группе при администрации президента РФ",- сказала Памфилова.

По словам главы ЦИК, задача экспертов — собрать основу кодекса, его проект будет обсуждаться на научно-экспертном совете при Центризбиркоме.

Об идее создания в РФ избирательного кодекса председатель Центризбиркома говорила еще в конце 2016 года. Тогда она отмечала, что эта идея упоминалась на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным как одна из возможных, и сообщала, что этот вопрос будет прорабатываться в рамках рабочей группы с участием представителей правительства, парламента и ЦИК. Памфилова говорила, что существуют как "сторонники идеи кодификации (то есть создания избирательного кодекса.), так и сторонники "точечной настройки". Глава ЦИК тогда отметила, что президент на встрече откликнулся на предложение и дал соответствующее поручение о создании рабочей группы с привлечением правительства, Думы, Совфеда, ЦИКа для дальнейшей работы по усовершенствованию избирательного процесса.