Путин поздравил Болсонару с избранием на пост президента Бразилии

Сторонники Жаира Болсонару радуются его победе во втором туре выборов президента Бразилии

Сторонники Жаира Болсонару радуются его победе во втором туре выборов президента Бразилии

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил Жаиру Болсонару телеграмму с поздравлениями по случаю избрания на пост президента Бразилии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент РФ Путин направил Болсонару телеграмму с поздравлениями по случаю избрания на пост президента Федеративной Республики Бразилии. Глава российского государства высоко оценил весьма значительный опыт взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, накопленный двумя странами в рамках отношений стратегического партнерства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский президент выразил уверенность в дальнейшем наращивании всего комплекса российско-бразильских связей, а также конструктивного взаимодействия в рамках ООН, G20, БРИКС и других многосторонних структур.

В Бразилии в воскресенье прошел второй тур выборов президента. После подсчета 99,99% голосов кандидат от Социально-либеральной партии Болсонару набрал 55,13%, его соперник, кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад — 44,87%.

Болсонару известен своими ультраправыми и популистскими взглядами. Еще в начале кампании он открыто заявлял, что президент США Дональд Трамп, известный в мире своей непредсказуемостью, является его главным примером для подражания.