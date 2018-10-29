Путин поздравил Болсонару с избранием на пост президента Бразилии

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил Жаиру Болсонару телеграмму с поздравлениями по случаю избрания на пост президента Бразилии, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что российский президент выразил уверенность в дальнейшем наращивании всего комплекса российско-бразильских связей, а также конструктивного взаимодействия в рамках ООН, G20, БРИКС и других многосторонних структур.
В Бразилии в воскресенье прошел второй тур выборов президента. После подсчета 99,99% голосов кандидат от Социально-либеральной партии Болсонару набрал 55,13%, его соперник, кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад — 44,87%.
Болсонару известен своими ультраправыми и популистскими взглядами. Еще в начале кампании он открыто заявлял, что президент США Дональд Трамп, известный в мире своей непредсказуемостью, является его главным примером для подражания.