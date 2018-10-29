Планы США выйти из ДРСМД могут обсудить в рамках Совета Россия-НАТО

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Планы США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) скорее всего будут обсуждаться на предстоящем заседании Совета Россия-НАТО, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

"Я так думаю, что без самой горячей темы сейчас — тема объявленного предстоящего выхода Соединенных Штатов (из ДРСМД), — без нее, скорее всего, не обойдется", — сказал Келин журналистам на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Трамп заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.