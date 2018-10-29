Памфилова предложила упростить назначение наблюдателей от кандидатов

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила подумать над упрощением процедуры назначения наблюдателей от кандидатов на выборах.

"Нужно привести к единому знаменателю законодательство избирательное по наблюдателям, пусть упростят процедуру, например, как мы сделали в президентском законе (закон по выборам президента РФ)",- сказала Памфилова, выступая на научно-практической конференции "Выборы. Сегодня и завтра".

Она пояснила, что необходимо подумать над изменениями процедуры назначения наблюдателей от кандидатов, членов комиссий с правом совещательного голоса на избирательные участки.

"Но с другой стороны мы должны подумать, чтобы не допускать злоупотребления с чей бы то ни было стороны, чтобы никто не мешал работе комиссий",- добавила глава ЦИК.