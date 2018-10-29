Памфилова рассказала о случаях выдвижения на выборы "мертвых душ"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что ЦИК РФ известны случаи, когда на выборы в списках кандидатов выдвигали уже умерших людей.

"У нас в практике встречались случаи выдвижения в составе списков кандидатов умерших людей", — сказала Памфилова в ходе конференции "Выборы. Сегодня и завтра", посвященной 25-летию избирательной системы России.

Памфилова напомнила, что в ходе президентской кампании 2018 года "мы боролись и достаточно успешно, как никогда, почистили регистр (избирателей — ред.) от "мертвых душ".