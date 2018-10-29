МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала вторые туры выборов глав в четырех регионах после единого дня голосования успехом, который свидетельствует о выздоровлении избирательной системы.

"Горе-политтехнологи, которые привыкли действовать по старым схемам, те, кто сами провалили свое направление. Это не выборы провалились: как раз то, что произошло в единый день голосования — результаты в четырех регионах — это свидетельствует о выздоровлении системы, о том, что честно были подсчитаны голоса. Все нормально, это наш успех — общий успех. Это их (политтехнологов) провал — отстали от времени",- сказала Памфилова, выступая на научно-практической конференции "Выборы. Сегодня и завтра".