Памфилова рассказала о проблемах в сфере избирательного законодательства

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Федеральное и региональное избирательное законодательство в РФ по-разному регулирует некоторые аспекты избирательного процесса, поэтому по ключевым вопросам необходим единый знаменатель, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Многие вещи у нас регулируются по-разному… Многие избирательные процедуры регулируются не только на федеральном, но и на региональном уровне… Мы анализируем и видим, насколько разношерстно и насколько различается региональное законодательство одно от другого. Необходим определенный единый знаменатель по ключевым вопросам", — сказала Памфилова, выступая на научно-практической конференции "Выборы. Сегодня и завтра".

По ее словам, в результате такого существования многие процедуры на выборах разного уровня в различных субъектах страны регулируются по-разному.

"Поскольку часто поправки вносились, то возникли внутренние противоречия внутри этого (избирательного) законодательства, когда они не соответствовали какой-то единой логике. Постоянные изменения правил серьезно затрудняют их понимание участниками избирательного процесса… У нас у самих иногда возникают споры, как трактовать норму закона", — отметила Памфилова.