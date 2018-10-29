Памфилова рассказала о проблемах в сфере избирательного законодательства

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Федеральное и региональное избирательное законодательство в РФ по-разному регулирует некоторые аспекты избирательного процесса, поэтому по ключевым вопросам необходим единый знаменатель, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, в результате такого существования многие процедуры на выборах разного уровня в различных субъектах страны регулируются по-разному.
"Поскольку часто поправки вносились, то возникли внутренние противоречия внутри этого (избирательного) законодательства, когда они не соответствовали какой-то единой логике. Постоянные изменения правил серьезно затрудняют их понимание участниками избирательного процесса… У нас у самих иногда возникают споры, как трактовать норму закона", — отметила Памфилова.