С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Заместитель руководителя управления ФАС (УФАС) по Санкт-Петербургу Петр Яковлев по представлению Генеральной прокуратуры РФ уволен в связи с утратой доверия из-за недостоверного декларирования доходов.

Как сообщает генпрокуратура, по итогам проверки соблюдения чиновником антикоррупционного законодательства "были выявлены факты игнорирования… установленных требований при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера".

В частности, уточняет ГП, замруководителя УФАС в справках о доходах не отражал сведения о долях своего участия в коммерческих организациях, а также о доходах от них. Также он сообщал недостоверные сведения о счетах в банках. Чиновник нарушил и закон о государственной гражданской службе, не уведомив нанимателя о своих намерениях параллельно выполнять оплачиваемую работу в коммерческой структуре.

"По результатам рассмотрения представления, внесенного Генеральной прокуратурой… руководителю Федеральной антимонопольной службы, заместитель руководителя управления ФАС России по Санкт-Петербургу уволен со службы в связи с утратой доверия", — информирует генпрокуратура.

В УФАС Петербурга РИА Новости уточнили, что уволен заместитель руководителя ведомства Петр Яковлев, курировавший отдел контроля федеральной контрактной системы.