Саммит лидеров России и США в Вашингтоне не согласован, заявил Песков

11:4029.10.2018
(обновлено: 11:41 29.10.2018)
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Приглашение в адрес президента РФ Владимира Путина встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в США озвучено, но его еще предстоит согласовать, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, принято ли это приглашение, Песков заявил: "Оно было озвучено, но еще предстоит согласовать. Пока ничего не согласовано".
Первым на место проведения переговоров прибыл Владимир Путин.
Российского президента встретил глава Финляндии Саули Ниинистё.
Трамп приехал через 20 минут после Путина.
Президент России в начале встречи с американским коллегой заявил, что настало время поговорить обстоятельно по двусторонним отношениям и "болевым точкам" в мире.
В свою очередь, Дональд Трамп перед началом переговоров отметил, что у Вашингтона и Москвы есть возможность наладить взаимоотношения.
По словам американского лидера, весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США.
Открытая часть переговоров завершилась рукопожатием.
На беседу тет-а-тет было отведено полтора часа, но она продлилась дольше запланированного. После этого состоялись переговоры в расширенном составе.
Заключительной частью российско-американского саммита стала совместная пресс-конференция.