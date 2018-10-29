Саммит лидеров России и США в Вашингтоне не согласован, заявил Песков

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Приглашение в адрес президента РФ Владимира Путина встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в США озвучено, но его еще предстоит согласовать, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, принято ли это приглашение, Песков заявил: "Оно было озвучено, но еще предстоит согласовать. Пока ничего не согласовано".