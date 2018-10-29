Дело Хашукджи не повлияло на подготовку визита Путина в Саудовскую Аравию

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ситуация вокруг убийства журналиста Джамаля Хашукджи не повлияла на подготовку визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, как отразилась ситуация с убийством журналиста на подготовке визита Путина в Саудовскую Аравию, Песков заявил: "Никак. Мы сообщили по итогам телефонного разговора Путина и короля, что идет подготовка".

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в минувший четверг провели телефонный разговор. В ходе беседы король Саудовской Аравии проинформировал российского лидера о мерах по расследованию убийства Хашукджи.