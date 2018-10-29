Визит Ким Чен Ына в Россию прорабатывается по дипканалам, заявил Песков

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Возможный визит лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ прорабатывается по дипломатическим каналам, точного понимания по срокам пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это по дипломатическим каналам обсуждается, вы знаете, что этот вопрос на повестке дня. Но пока нет точной договоренности по месту и по времени, но мы надеемся, что со временем все-таки удастся выйти на точное понимание. Мы тогда сообщим", — сказал Песков.