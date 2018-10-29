Путин отметил эффективное взаимодействие России и Турции

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану поздравительную телеграмму по случаю 95-й годовщины провозглашения Турецкой Республики и отметил, что страны успешно развивают сотрудничество, эффективно взаимодействуют в решении международных вопросов, сообщает пресс-служба Кремля.

"Уже в первые годы существования Турецкой Республики были заложены основы дружественных, добрососедских отношений между нашими государствами", — говорится в телеграмме.

Путин также подчеркнул важность того, что "Москва и Анкара и сейчас успешно развивают конструктивное сотрудничество на всех направлениях, а также эффективно взаимодействуют в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня в интересах народов двух стран и всего евразийского континента".