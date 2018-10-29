Министр не паровоз – глава Минвостока поделился секретами службы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 окт – РИА Новости. Значительная часть жизни чиновников скрыта от глаз россиян. В голове большинства давно сложился образ чиновника как человека, который разъезжает в хорошем костюме на дорогой комфортабельной машине, еще и со спецсигналами, чтобы везде по личным делам успевать; съездит один раз в день на какое-нибудь мероприятие, раздаст указания и свободен.

Чтобы узнать, что "остается за кадром", как на самом деле строится день российского чиновника, корреспондент РИА Новости отправился в командировку с министром по развитию Дальнего Востока Александром Козловым.

Из одних суток в другие



Приземление в шесть утра, с трапа самолета – сразу по объектам. Из-за длительного перелета и смены часового пояса тут же приступать к работе тяжеловато, да и вылет состоялся по московскому времени в конце рабочего дня. "Рабочий день министра по развитию Дальнего Востока, перетекающий из одних суток в другие, — нормальная ситуация", — с легкой улыбкой отвечает Козлов на вопрос, как часто складывается такая ситуация.

"Мы приняли решение в министерстве — спасибо моим коллегам, которые меня поддержали, хотя это сложно – что селекторное совещание с подключением всех регионов проводим не в 15.00 по Москве, когда на Дальнем Востоке уже 21.00 – 22.00, а в 5-6 утра по Москве. Специально для этого приезжаем в министерство. В регионах в это время полдень, что позволяет успеть решить сразу после совещания какие-то вопросы, не откладывая их на следующий день", — отмечает министр.

Хозяйским взглядом



В этот раз поездка в Амурскую область, где Козлов ранее был губернатором, потому ему знаком здесь каждый камешек, и осмотр идет по старой привычке по-хозяйски скрупулезно. После краткого совещания с нынешним главой региона Василием Орловым выезд на набережную Амура, где реализуется грандиозный по местным меркам проект благоустройства, и министру нужно лично удостовериться, что берегоукрепление и строительство идет намеченными темпами не только на бумаге, но и на деле.

Несколько комментариев журналистам, а дальше снова в машину (к слову, без всяких спецсигналов) – в город Свободный, где недавно обрушился мост через главный путь транссибирской магистрали. Требуется обсудить возможности создания объезда, потому что в короткие сроки восстановить виадук за счет средств небольшого города не получится. Нужно изучить проблему досконально, чтобы принять правильное решение.

С собой у министра внушительных размеров черный портфель, наполненный рабочими бумагами. До Свободного путь не близкий, поэтому есть возможность поработать с документами в дороге. "Документы отрабатываю и в машине, и в гостиницах, порой срочные в электронном виде, когда кидают на телефон", — поясняет глава Минвостокразвития. Его прерывает звонок. Кто-то из губернаторов звонит посоветоваться.

Интересуюсь, как строятся отношения с руководителями дальневосточных регионов, ведь сам Козлов покинул губернаторский пост всего чуть более полугода назад, и из коллеги превратился для глав областей и республик в начальника. "Министр – старший среди равных, среди губернаторов, среди своих коллег, потому что это – команда. У нас задача общая, и мы должны работать в команде. Министр участвует в заседаниях правительства, способствует решению проблем всех девяти регионов Дальнего Востока. Это позволяет получать новые знания. Находясь в Амурской области, к примеру, я могу подсказать решение какой-то проблемы на основании опыта Магаданской области или наоборот. Главное здесь не быть равнодушным, не проходить мимо проблем, вопросов", — отвечает Козлов и вновь погружается в документы, а спустя время добавляет: "Зачастую уровни компетенций разные. Порой где-то и сам учусь у более сильных руководителей, где-то слабее – там выступаешь наставником. Тот, кто готов прислушиваться, с тем проще. С теми, кто не готов, возникают сложности".

Всегда на связи



Из Свободного в Белогорск, где создана территория опережающего развития (ТОР). Нужно успеть переговорить не только с главой города, но и руководителями предприятий, которые работают в ТОР. Большая часть всех этих рабочих встреч обычно скрыта для прессы, но нам в порядке исключения разрешили поприсутствовать. По ходу совещания снова телефонные звонки. Теперь уже сам министр набирает телефоны ответственных за решение той или иной проблемы. Чаще всего созванивается с руководителями институтов развития Дальнего Востока.

"С институтами развития всегда на прямой связи. Эта практика решения вопросов, не отходя "от станка", у меня сохранилась еще с работы на угольном предприятии. И сейчас решаем часть вопросов в телефонном режиме. Хочу отметить, что я не только задачи таким образом ставлю, порой нужно посоветоваться, получить предложения решения от глав институтов развития Дальнего Востока", — пояснил после совещания Козлов.

По его мнению, отлагательств не потерпят ни социальные проблемы, ни вопросы инвестиций, поэтому директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Корпорации развития Дальнего Востока и Фонда развития Дальнего Востока первые в списке самых востребованных контактов.

В Благовещенск возвращаемся глубоким вечером.

Министр не паровоз



Второй день командировки не менее насыщенный. В регион приезжает вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Инспектируют с Козловым строительство моста с Китаем, еще раз посещают Свободный, чтобы окончательно поставить точку в судьбе виадука, вечером – совещание, где решаются самые насущные проблемы Амурской области: строительство новых роддомов взамен устаревших, переселение из ветхого жилья, незаконная золотодобыча и другие. Нет возможности переговорить с министром даже урывками.

Третий день работы в Приамурье выпал на субботу, поэтому по графику чуть свободнее. Начинается он с выступления министра с приветственным словом на местном форуме интернет-коммерции. "Для Дальнего Востока важна предпринимательская деятельность, независимо от ее масштабов. Нужно помочь дальневосточникам легально зарабатывать, где-то научить их, поэтому не мог обойти мероприятие стороной", — прокомментировал Козлов свое присутствие на форуме.

Непременно важным пунктом пребывания в Амурской области Козлов считает посещение хореографического ансамбля "Ровесники", в судьбе которого всегда принимал активное участие и гордится достижениями коллектива. Вот и в этот раз встретился с его руководителем Еленой Фединой.

В переездах и перебежках между мероприятиями и встречами удается задать еще несколько вопросов министру. Рецепт бодрости при таком плотном графике вызывает отдельный интерес. "Нам нельзя уставать, президент задачу поставил по развитию Дальнего Востока – надо выполнять", — сначала отшучивается Козлов, а потом продолжает серьезным тоном: "Отсутствие равнодушия и желание быть полезным. Это мотивирует в ежедневном труде. У каждого из нас есть семьи, родители, и не хочется, чтобы им было за нас стыдно. Все остальное приходящее, наживное. Сегодня у меня растет дочка, и мне хотелось бы, чтобы она гордилась своим отцом".

Правда, по его словам, с семьей удается видеться крайне редко, но морально восстанавливаться помогает общение с родными. "Человек же не паровоз – нервничает. Помогает, что жена часто присылает фотографии дочки, которая на глазах просто растет. Сейчас ей 10 месяцев. Очень радует", — поделился министр.

"Еще мне нервы помогает восстанавливать спорт. Я занимаюсь хоккеем, популяризирую его сам, поддерживаю детское движение. И хоккей меня спасает. Это командная игра, эмоциональная, которая позволяет выплеснуть всю негативную энергию. Хоккей часть моей жизни. Даже находясь в командировке, стараюсь успеть на тренировку. Вот как раз побывал вчера вечером, даже одну шайбу забил", — со спортивным азартом заявил Козлов, уточнив, что из-за этого пришел домой только в полдвенадцатого вечера, а потом еще занимался документами.

Поесть при такой активности тоже почти не удается. Расспрашиваю министра, что выручает в таких случаях, может, термос с укрепляющим силы напитком. "Я в плане питания всеядный – ем все, кроме щебенки. Капучино люблю с пирожным. Если выдаются свободных несколько минут, забегаю в кафе на кофе, так и подкрепляюсь при напряженном графике", — рассказал министр, вновь скрываясь в машине, чтобы отправиться к очередному месту осмотра.