Министр не паровоз – глава Минвостока поделился секретами службы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 окт – РИА Новости. Значительная часть жизни чиновников скрыта от глаз россиян. В голове большинства давно сложился образ чиновника как человека, который разъезжает в хорошем костюме на дорогой комфортабельной машине, еще и со спецсигналами, чтобы везде по личным делам успевать; съездит один раз в день на какое-нибудь мероприятие, раздаст указания и свободен.
Чтобы узнать, что "остается за кадром", как на самом деле строится день российского чиновника, корреспондент РИА Новости отправился в командировку с министром по развитию Дальнего Востока Александром Козловым.
Из одних суток в другие
"Мы приняли решение в министерстве — спасибо моим коллегам, которые меня поддержали, хотя это сложно – что селекторное совещание с подключением всех регионов проводим не в 15.00 по Москве, когда на Дальнем Востоке уже 21.00 – 22.00, а в 5-6 утра по Москве. Специально для этого приезжаем в министерство. В регионах в это время полдень, что позволяет успеть решить сразу после совещания какие-то вопросы, не откладывая их на следующий день", — отмечает министр.
Хозяйским взглядом
Несколько комментариев журналистам, а дальше снова в машину (к слову, без всяких спецсигналов) – в город Свободный, где недавно обрушился мост через главный путь транссибирской магистрали. Требуется обсудить возможности создания объезда, потому что в короткие сроки восстановить виадук за счет средств небольшого города не получится. Нужно изучить проблему досконально, чтобы принять правильное решение.
Интересуюсь, как строятся отношения с руководителями дальневосточных регионов, ведь сам Козлов покинул губернаторский пост всего чуть более полугода назад, и из коллеги превратился для глав областей и республик в начальника. "Министр – старший среди равных, среди губернаторов, среди своих коллег, потому что это – команда. У нас задача общая, и мы должны работать в команде. Министр участвует в заседаниях правительства, способствует решению проблем всех девяти регионов Дальнего Востока. Это позволяет получать новые знания. Находясь в Амурской области, к примеру, я могу подсказать решение какой-то проблемы на основании опыта Магаданской области или наоборот. Главное здесь не быть равнодушным, не проходить мимо проблем, вопросов", — отвечает Козлов и вновь погружается в документы, а спустя время добавляет: "Зачастую уровни компетенций разные. Порой где-то и сам учусь у более сильных руководителей, где-то слабее – там выступаешь наставником. Тот, кто готов прислушиваться, с тем проще. С теми, кто не готов, возникают сложности".
Всегда на связи
"С институтами развития всегда на прямой связи. Эта практика решения вопросов, не отходя "от станка", у меня сохранилась еще с работы на угольном предприятии. И сейчас решаем часть вопросов в телефонном режиме. Хочу отметить, что я не только задачи таким образом ставлю, порой нужно посоветоваться, получить предложения решения от глав институтов развития Дальнего Востока", — пояснил после совещания Козлов.
По его мнению, отлагательств не потерпят ни социальные проблемы, ни вопросы инвестиций, поэтому директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Корпорации развития Дальнего Востока и Фонда развития Дальнего Востока первые в списке самых востребованных контактов.
В Благовещенск возвращаемся глубоким вечером.
Министр не паровоз
Третий день работы в Приамурье выпал на субботу, поэтому по графику чуть свободнее. Начинается он с выступления министра с приветственным словом на местном форуме интернет-коммерции. "Для Дальнего Востока важна предпринимательская деятельность, независимо от ее масштабов. Нужно помочь дальневосточникам легально зарабатывать, где-то научить их, поэтому не мог обойти мероприятие стороной", — прокомментировал Козлов свое присутствие на форуме.
Непременно важным пунктом пребывания в Амурской области Козлов считает посещение хореографического ансамбля "Ровесники", в судьбе которого всегда принимал активное участие и гордится достижениями коллектива. Вот и в этот раз встретился с его руководителем Еленой Фединой.
В переездах и перебежках между мероприятиями и встречами удается задать еще несколько вопросов министру. Рецепт бодрости при таком плотном графике вызывает отдельный интерес. "Нам нельзя уставать, президент задачу поставил по развитию Дальнего Востока – надо выполнять", — сначала отшучивается Козлов, а потом продолжает серьезным тоном: "Отсутствие равнодушия и желание быть полезным. Это мотивирует в ежедневном труде. У каждого из нас есть семьи, родители, и не хочется, чтобы им было за нас стыдно. Все остальное приходящее, наживное. Сегодня у меня растет дочка, и мне хотелось бы, чтобы она гордилась своим отцом".
"Еще мне нервы помогает восстанавливать спорт. Я занимаюсь хоккеем, популяризирую его сам, поддерживаю детское движение. И хоккей меня спасает. Это командная игра, эмоциональная, которая позволяет выплеснуть всю негативную энергию. Хоккей часть моей жизни. Даже находясь в командировке, стараюсь успеть на тренировку. Вот как раз побывал вчера вечером, даже одну шайбу забил", — со спортивным азартом заявил Козлов, уточнив, что из-за этого пришел домой только в полдвенадцатого вечера, а потом еще занимался документами.
Поесть при такой активности тоже почти не удается. Расспрашиваю министра, что выручает в таких случаях, может, термос с укрепляющим силы напитком. "Я в плане питания всеядный – ем все, кроме щебенки. Капучино люблю с пирожным. Если выдаются свободных несколько минут, забегаю в кафе на кофе, так и подкрепляюсь при напряженном графике", — рассказал министр, вновь скрываясь в машине, чтобы отправиться к очередному месту осмотра.