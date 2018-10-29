ХАБАРОВСК, 29 окт — РИА Новости. Губернатор Сергей Фургал на аппаратном совещании в понедельник представил 13 назначенных членов правительства Хабаровского края, сообщает пресс-служба губернатора.

"В ходе аппаратного совещания губернатор Сергей Фургал представил 13 назначенных членов правительства Хабаровского края", — говорится в сообщении.

Так, первым заместителем председателя правительства края – руководителем аппарата губернатора и правительства края стал Юрий Минаев. Первым заместителем председателя правительства края – министром финансов края назначен Александр Кацуба. Заместителем председателя правительства края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами государственной власти стал Владимир Хлапов

Кроме того, заместителем председателя правительства края – министром экономического развития назначен Виктор Калашников. Заместителем председателя правительства края – министром инвестиционного развития и предпринимательства края назначен Юрий Чайка.

Анатолий Литвинчук назначен заместителем председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ. Максим Пешин назначен на должность заместителя председателя правительства края – руководителя представительства правительства края при правительстве Российской Федерации.

Министр здравоохранения края – Александр Витько. Министр образования и науки края – Алла Кузнецова. Министр жилищно-коммунального хозяйства края – Дарий Тюрин. Министр культуры края – Александр Федосов. Краевое министерство строительства возглавил Александр Шабовта. Министром физической культуры и спорта края назначен Семен Экшенгер.

Как сообщает пресс-служба, губернатор Сергей Фургал подчеркнул, что назначения в правительстве региона продолжатся. Он также напомнил членам кабинета министров о том, что в ближайшее время каждый из них должен представить программу развития своего ведомства.

"Во-первых, в течение недели необходимо представить мне штатное расписание каждого органа власти с функционалом и подведомственными учреждениями. Во-вторых, каждый министр должен сформировать программу по курируемой отрасли. В этом документе должны быть указаны меры по экономии средств, увеличению доходов и план перспективного развития", — приводятся в сообщении слова Фургала.

Фургал стал губернатором Хабаровского края по итогам выборов в сентябре, набрав почти 70% голосов избирателей.