Миронова переизбрали председателем "Справедливой России"

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Сергей Миронов избран на пост председателя партии "Справедливая Россия" на 2,5 года в результате тайного голосования на X съезде "эсеров".

Десятый юбилейный съезд "Справедливой России" проходит в Москве в воскресенье. На нем "эсеры" изберут председателя и руководство партии. Кроме того, делегаты съезда избрали состав президиума центрального совета партии, совета палаты депутатов партии и его председателя, центральной контрольно-ревизионной комиссии. В работе съезда и голосовании приняло участие 209 человек.

"Считать избранным сроком на 2,5 года председателем политической партии "Справедливая Россия" члена политической партии "Справедливая Россия" Миронова Сергея Михайловича", — сказал участникам съезда председатель ревизионной комиссии, депутат Госдумы Олег Нилов.

За Миронова проголосовали 199 делегатов.