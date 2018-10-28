МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Россия открыта к обсуждению с США острейших международных вопросов и двусторонней повестки, но на равноправной основе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Со всеми, в том числе с США, мы хотим иметь нормальные, деловые, взаимоуважительные отношения. Свои предложения о том, как выстраивать эти отношения, мы США передавали неоднократно. Это было сделано на уровне президента, госсекретаря, секретаря Совета Безопасности. Они знают, на что мы готовы", — сказал Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Мы готовы обсуждать любые проблемы, которые есть в двусторонних отношениях, и острейшие вопросы международной повестки дня и делать это на равноправной, взаимоуважительной основе. Если есть какая-то сфера, в которой американцы и готовы равноправно и уважительно с нами разговаривать, мы к этому открыты", — добавил глава МИД РФ.

При этом он отметил, что Россия не напрашивается в друзья.