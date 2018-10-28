Россия предложила США отказаться от высылок дипломатов, заявил Лавров

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Москва предложила Вашингтону отказаться от высылок дипломатов, вернуть нормальные условия для их работы и решить вопрос с дипсобственностью, мяч на стороне США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия-1".
По его словам, стороны могли "хотя бы начать с того, чтобы на взаимной основе разрешить нашим дипломатам в США, а американским – здесь, посетить те объекты, которые были арестованы, экспроприированы, как это ни назови". "Они будут над этим думать, мы предложение сделали, мяч – на их стороне", — отметил Лавров.
"Думаю, что они (представители нынешней администрации США — ред.) понимают ненормальность этой ситуации (в отношениях РФ и США)", — добавил российский министр.