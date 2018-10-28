Россия приветствует желание Трампа сотрудничать в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Россия приветствует желание президента США Дональда Трампа совместно работать по вопросам терроризма, кибербезопасности и созданию делового совета и надеется, что договоренность по возобновлению каналов не будет дезавуирована вашингтонской администрацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В ходе своей пресс-конференции по итогам переговоров Джон Болтон упомянул согласие работать по проблеме терроризма и смотреть, как и что мы можем сделать, чтобы обеспечить кибербезопасность, объявил о том, что надо будет создавать деловой совет", — сказал Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1"

Он напомнил, что все эти три направления были согласованы в Гамбурге полтора года назад, в июле, на полях саммита "двадцатки", когда президенты Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретились для продолжительной беседы.

"К сожалению, по терроризму, кибербезопасности и деловому совету никакого движения не было до самых последних минут, когда Болтон подтвердил, что Трамп хочет все это реализовать, что мы будем над этим работать. Мы это приветствуем, но хотелось бы, чтобы не повторилась история после Гамбурга и Хельсинки, когда принципиальное согласие по целому ряду важных вопросов, причем не о том, что уже есть какая-то договоренность по существу, а просто по возобновлению каналов рассмотрения проблем, потом дезавуировалось вашингтонской администрацией вопреки тому, что Трамп поддержал такие подходы. Посмотрим, как будет на этот раз", — отметил министр.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 23 октября завершил свой визит в РФ. Его приняли президент России Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, а также секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. На пресс-конференции в Москве он сообщил, что Соединенные Штаты и Россия продолжат реализацию хельсинкских договоренностей лидеров двух стран, в том числе по борьбе с терроризмом.