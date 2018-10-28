В американском обществе нет запроса на русофобию, считает Лавров

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Запроса на русофобию в американском обществе сейчас нет, но антироссийская линия агрессивно навязывается, в том числе путем придумывания лживых обвинений и фейковых новостей, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.