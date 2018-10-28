Миронов рассказал о планах эсеров создать левоцентристскую коалицию

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Эсеры продолжат работу по политическому объединению и созданию левоцентристской коалиции, рассказал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов участникам партийного съезда.

Десятый юбилейный съезд "Справедливой России" проходит в Москве в воскресенье. На нем эсеры изберут председателя и руководство партии.

"Мы начали и продолжим работу по созданию сильной левоцентристской патриотической партийной коалиции. Объединение партий, отстаивающих принципы социальной справедливости, сможет гораздо эффективнее влиять на социально-экономический курс нашей страны", — сказал Миронов.

Лидер партии "Родина", депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил партийное объединение.

"Сегодня вызов стоит перед вами, вы должны понять и принять этот вызов. Это сложный вызов, но от него уйти невозможно… На "Справедливой России" лежит сегодня та миссия, которая должна сделать страну лучше, богаче, а народ счастливее. Мы готовы к этому. Готовы ли к этому вы?", — заявил он.

Ранее СМИ сообщали, что партии "Справедливая Россия" и "Родина" могут объединиться. Член центрального совета СР Олег Шеин заявлял РИА Новости, что эсеры рассматривают возможность широкой политической коалиции, но не обсуждали объединение с ЛДПР или создание некой большой левой партии на базе "Справедливой России", "Родины" и "Народного фронта", о чем упоминалось в прессе. Журавлев отмечал, что "Родина" и "Справедливая Россия" не подписывали соглашения об объединении.