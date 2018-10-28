МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Эсеры поддержат кандидатуру врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко на пост главы региона, если он выдвинет в члены Совета Федерации представителя "Справедливой России" Светлану Горячеву, заявил лидер эсеров Сергей Миронов на съезде партии.

Десятый юбилейный съезд "Справедливой России" проходит в Москве в воскресенье. На нем эсеры изберут председателя и руководство партии.

"Все зависит от того, если Олег Кожемяко сочтёт необходимым выдвинуть в члены Совета Федерации нашу коллегу, Светлану Петровну Горячеву, мы готовы поддержать Олега Кожемяко. Если нашу коллегу Светлану Петровну Горячеву не будут выдвигать, то Светлана Петровна Горячева пойдёт кандидатом на пост губернатора", — сказал Миронов журналистам.

Горячева сейчас представляет в Совфеде исполнительный орган государственной власти Приморского края. Она — первый заместитель председателя комитета по регламенту и организации парламентской деятельности.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты прошедших в сентябре выборов главы региона недействительными. Новые выборы назначены на 16 декабря. Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Под него в регионе приняли закон, позволяющий самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора.