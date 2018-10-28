Путин направил приветствие делегатам съезда партии "Справедливая Россия"

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии делегатам и гостям 10 съезда политической партии "Справедливая Россия" отметил, что, объединяя своих сторонников на основе ценностей социальной справедливости и патриотизма, партия на протяжении многих лет играет весомую роль в политической жизни общества, сообщает пресс-служба президента.

"Объединяя своих сторонников на основе ценностей социальной справедливости и патриотизма, ваша партия пользуется поддержкой значительного числа избирателей и на протяжении многих лет играет весомую роль в политической жизни общества. Ее представители трудятся в органах власти всех уровней — от муниципального до федерального. И в своей деятельности неизменно уделяют приоритетное внимание таким важным проблемам, как защита прав и интересов граждан, повышение благосостояния людей, укрепление института семьи и воспитание подрастающего поколения", — говорится в приветствии.

Путин также отметил важность того, что партия всегда открыта для конструктивного диалога и взаимодействия со всеми ответственными общественными силами по ключевым вопросам развития страны ради благополучия и процветания Отечества.