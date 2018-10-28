В Госдуме назвали призывы депутата Рады взрывать склады подстрекательством

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин прокомментировал RT призыв советника главы МВД Украины, депутата Рады Татьяны Черновол взрывать российские военные склады.

Ранее Черновол в эфире одного из украинских каналов призвала взрывать склады в России в отместку за оставленные без ответа "диверсии на украинских солдатах".

Шерин назвал ситуацию с регулярно загорающимися военными складами на Украине "нечистым делом" и предположил, что это происходит из-за коррупции.

"Если какая-то беда произошла, то, как в мире теперь заведено, вали все на Россию. Потом и яркое заявление украинским политикам можно сделать, и деньги списать на ликвидацию последствий. Уникальный метод получается", — сказал собеседник RT.

По словам Шерина, реплика Черновол содержит в себе подстрекательство и сравнима с часто исходящими от украинским политиков призывами взорвать Крымский мост.

"Я считаю, что это требует тщательного расследования со стороны наших следственных органов", — добавил депутат.

За последнее время на Украине случилось несколько крупных пожаров на арсеналах. Последнее ЧП произошло в октябре на военном складе в Черниговской области.