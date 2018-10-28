Россию и Чехию связывают узы духовной близости, заявил Путин

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил своего чешского коллегу Милоша Земана с национальным праздником — Днем образования самостоятельного чехословацкого государства, отметив, что Россию и Чехию связывают узы культурной и духовной близости, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"В этом году вы отмечаете знаменательный юбилей: ровно сто лет назад чешский народ вместе со словацким народом отстоял свое право на государственный суверенитет. В России с уважением относятся к Чехии, наши страны связывают узы культурной и духовной близости", — говорится в телеграмме.

Кроме того, лидер РФ выразил уверенность, что развитие двустороннего диалога и конструктивного сотрудничества в самых различных областях отвечает общим интересам.

Путин также пожелал Земану доброго здоровья и успехов, а всем чешским гражданам – благополучия и процветания.