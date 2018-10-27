Кадыров ответил на вопрос об объединении Чечни и Ингушетии

ГРОЗНЫЙ, 27 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал неактуальным для федерального центра вопрос объединения Чечни и Ингушетии, и заявил, что сам он был бы против такого решения.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе. В Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике прошли протестные акции, в том числе на площади Согласия в Магасе. Слухи о возможности объединения двух регионов появились после подписания соглашения о разграничении линии административной границы между Чечней и Ингушетией.

"Для России и федерального центра этот вопрос неактуален, вопрос укрупнения регионов вообще не стоит в повестке. Я сам против объединения с Ингушетией и первым напишу заявление, если такое произойдет", — заявил Кадыров на пресс-конференции в субботу.

Он подчеркнул, что в Чечне еще остаются нерешенными множество вопросов и проблем и в этой ситуации проблемы соседнего региона почти с 500-тысячным населением никому не нужны.

"С тех пор, как я возглавил республику, я не слышал, чтобы этот вопрос обсуждался или поднимался федеральным центром. Эти темы муссируются теми, кто хочет посеять раздор", — подчеркнул Кадыров.