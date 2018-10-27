МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Отказ ООН от поддержки российской резолюцию по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) – это опасный сигнал для мирового сообщества, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

В пятницу Первый комитет ГА ООН, рассматривающий вопросы разоружения и международной безопасности, проголосовал против внесения на рассмотрение комитета проекта резолюции РФ по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США хотят выйти.

"Отказ поддержать российскую резолюцию по Договору о РСМД в ООН является опасным сигналом для мирового сообщества. Позиция стран, выступающих на стороне США, которые попирают важнейшие международные соглашения, к сожалению, уже не удивляет и объясняется зависимостью от политических интриг и денег Вашингтона", — цитирует Железняка его пресс- служба.

Парламентарий подчеркнул, что большее беспокойство вызывает отношение тех членов ООН, которые воздержались от голосования.

"Именно отсутствие собственной позиции, политическое равнодушие дает возможность деструктивным силам навязывать миру свои правила игры. При этом каждая страна-член ООН, принимая решение, должна понимать, что несет ответственность за возможные последствия своего безразличия", — отметил он.

Депутат добавил, что Россия прилагает все усилия, чтобы сохранить баланс сил и не столкнуть мир в глобальную военную конфронтацию.

"Несмотря на позицию США, Россия предпринимает все возможные усилия для сохранения стабильности и поиска вариантов вывода международной ситуации из состояния кризиса, в котором мир оказался по вине американской стороны", — заключил Железняк.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Америка будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.