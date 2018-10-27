В "Родине" опровергли сообщения об объединении со "Справедливой Россией"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Екатерина Кованова. "Родина" и "Справедливая Россия" не подписывали соглашения об объединении, заявил РИА Новости председатель партии "Родина" депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Ранее СМИ сообщили, что партии "Справедливая Россия" и "Родина" могут объединиться. Член центрального совета СР Олег Шеин заявлял РИА Новости, что эсеры рассматривают возможность широкой политической коалиции, но не обсуждали объединение с ЛДПР или создание некой большой левой партии на базе "Справедливой России", "Родины" и "Народного фронта", о чем упоминалось в прессе.

"Соглашение с партией "Справедливая Россия" мы не подписывали. Но если говорить о планах на будущее, то сотрудничать с нашими единомышленниками мы всегда готовы", — сказал Журавлев.

Он добавил, что "Родина" солидарна с эсерами по ряду вопросов. "У населения нашей страны есть явный запрос на социальную справедливость. Сегодня на выборах побеждают партии-спойлеры, партии-фейки, побеждают, а дальше работы не ведут. Уровень доверия населения к политическим институтам падает, наша задача вернуть веру людей в партии, в депутатов — как реальных лиц, представляющих и отстаивающих интересы народа", — пояснил Журавлев.

Депутат отметил, что в России 65 партий, а также официально созданы 25 оргкомитетов по созданию политсил. "Это говорит о том, что, несмотря на всю сложность создания партии, люди пытаются ответить за запрос общества о новой партии. Абсолютно точно назрел вопрос о трансформации всей политической среды", — считает Журавлев.

Политик подчеркнул, что политическая система должна отражать запросы избирателей, а в настоящий момент времени "она это если и делает, то со сбоями". "В связи с этими запросами мы понимаем, что необходима консолидация сил… Партийный и персональный состав Думы-2021 должен отражать актуальный запрос общества на новые лица, партии с одной стороны, а с другой — на проверенные, надежные кадры", — подытожил Журавлев.