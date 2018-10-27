В "Родине" опровергли сообщения об объединении со "Справедливой Россией"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Екатерина Кованова. "Родина" и "Справедливая Россия" не подписывали соглашения об объединении, заявил РИА Новости председатель партии "Родина" депутат Госдумы Алексей Журавлев.
"Соглашение с партией "Справедливая Россия" мы не подписывали. Но если говорить о планах на будущее, то сотрудничать с нашими единомышленниками мы всегда готовы", — сказал Журавлев.
Он добавил, что "Родина" солидарна с эсерами по ряду вопросов. "У населения нашей страны есть явный запрос на социальную справедливость. Сегодня на выборах побеждают партии-спойлеры, партии-фейки, побеждают, а дальше работы не ведут. Уровень доверия населения к политическим институтам падает, наша задача вернуть веру людей в партии, в депутатов — как реальных лиц, представляющих и отстаивающих интересы народа", — пояснил Журавлев.
Политик подчеркнул, что политическая система должна отражать запросы избирателей, а в настоящий момент времени "она это если и делает, то со сбоями". "В связи с этими запросами мы понимаем, что необходима консолидация сил… Партийный и персональный состав Думы-2021 должен отражать актуальный запрос общества на новые лица, партии с одной стороны, а с другой — на проверенные, надежные кадры", — подытожил Журавлев.