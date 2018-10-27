Правительство Забайкалья уйдет в отставку сегодня, заявил Меняйло

ЧИТА, 27 окт — РИА Новости. Правительство Забайкалья, скорее всего, в субботу по решению врио губернатора Забайкалья Александра Осипова подаст в отставку, рассказал журналистам полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

В администрации Забайкальского края 27 октября Меняйло представил Осипова членам правительства и депутатам заксобрания.

"У правительства были полномочия до окончания полномочий действующего главы, пришел новый глава, поэтому сегодня, скорее всего, будет подписан документ об отставке со сложением полномочий до формирования нового состава правительства", — сказал Меняйло.

Полпред уточнил, что документ будет подписан в субботу — это решение Осипова.

Президент России Владимир Путин в среду вечером принял отставку по собственному желанию главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначил бывшего первого заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и члена совета директоров ПАО "РусГидро" Александра Осипова временно исполняющим обязанности главы края.