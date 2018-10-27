Замминистра иностранных дел КНДР направился с визитом в Россию

ТОКИО, 27 окт — РИА Новости. Заместитель иностранных дел КНДР Син Хон Чхоль направился в Россию с визитом, сообщило посольство России в этой стране на своей странице в соцсети Facebook.

"Посол Александр Мацегора в зале официальных делегаций международного терминала Пхеньянского аэропорта проводил заместителя министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхоля, который вылетел в Москву для участия в намеченных на 29 октября мероприятиях, посвященных 200-летию основания Института востоковедения Российской академии наук. Кроме того, запланировано проведение его консультаций с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым по широкому кругу вопросов двусторонних отношений", — говорится в сообщении.

В первой декаде октября Москву посетила заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, она приняла участие в трехсторонних консультациях России, Северной Кореи и Китая, посвященным ситуации на Корейском полуострове. Россию представлял замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, Китай — Кун Сюанью.

По итогам консультаций было принято совместное коммюнике, в котором стороны подчеркнули "безальтернативность" мирного урегулирования проблем Корейского полуострова и подтвердили стремление к денуклеаризации Корейского полуострова и созданию там механизма мира, а также достигли понимания, что этот процесс должен носить поэтапный и синхронный характер и сопровождаться встречными шагами вовлеченных государств. Заместители внешнеполитических ведомств России, КНДР и Китая поддержали проведение переговоров между КНДР и США, КНДР и Республикой Корея. В ходе поездки у заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи состоялась и двусторонняя встреча с Игорем Моргуловым.