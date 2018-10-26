В Крыму позицию ЕС по Азовскому морю назвали лицемерной

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Позиция стран Евросоюза по Азовскому морю, в которой звучат обвинения в адрес России, лицемерна, заявил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что милитаризация Азовского моря может привести к дестабилизации ситуации во всем Черноморском регионе. Она также обвинила РФ в досмотре судов в Азовском море, что ведет к задержке доставки грузов и возрастанию издержек. Кроме того, Европарламент одобрил в четверг резолюцию с призывом к властям ЕС предусмотреть усиление санкций против РФ в случае "эскалации" обстановки в Азовском море. Кроме того, исполнительным органам власти ЕС предлагается предусмотреть возможность создания поста "спецпосланника по Крыму и Донбассу".

"На уровне Европейского союза возмущаются тем, что в Азовском море им не нравится, что абсолютно легитимно досматривают корабли. Это для нас уже неудивительно, это показатель лицемерия Европейского союза", — сказал Мурадов журналистам.

Он отметил что Евросоюз при этом "не знает, не видит и молчит" про киевские власти, которые как "экстремисты-пираты" захватывают российский сейнер с моряками в Азовском море. "Очень странно, что у них фрагментарное зрение получается. Один кусок глаза видит, а другой – нет", — добавил Мурадов.

По его словам, российская сторона в Керченском проливе действует на законных основаниях. "Абсолютно законно в условиях, когда есть угрозы экстремистской и террористической деятельности, наши пограничники обязаны досматривать и осматривать те суда, которые проходят под мостом и идут в воды Азовского моря", — подчеркнул Мурадов.

Вице-премьер также отметил, что в мире есть примеры совместного использования вод двумя государствами. "Например, между Соединенными Штатами Америки и Канадой есть Великие американские озера. Между Францией и Швейцарией есть Женевское озеро. Мы же не интересуемся, как у них там плавают. Так пусть не лезут в наши дела те, кому не положено в них влезать. Они скоро так регулировать будут воды Москвы-реки. Поэтому абсолютно жестко и твердо мы будем стоять на позиции, что это не их дело, и уж к Европейскому союзу это точно не имеет никакого отношения", — сказал Мурадов.

В начале года обострилась ситуация с судоходством в Азовском море. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев. В украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.