Лавров и Помпео обсудили подготовку к встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с американским госсекретарем Майком Помпео подготовку к предстоящей встрече президентов РФ и США, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"26 октября по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и Государственного секретаря США Майка Помпео. Обсуждались актуальные вопросы международной повестки дня и двусторонних отношений в контексте подготовки к предстоящим контактам президентов Российской Федерации и США", — сообщили в МИД РФ.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Владимир Путин в ходе своей предстоящей поездки в Париж встретится 11 ноября с Дональдом Трампом. Президент США в свою очередь подтвердил, что может встретиться с Путиным в ноябре на мероприятиях в Париже, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.