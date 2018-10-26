В музее Ханты-Мансийска Путину рассказали легенду и подарили пояс охотника

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Музея природы и человека в Ханты- Мансийске. 26 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Музея природы и человека в Ханты- Мансийске. 26 октября 2018

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 окт — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину в музее Ханты-Мансийска рассказали местную легенду о сотворении мира и подарили охотничий пояс.

В пятницу Путин в рамках своей поездки в Ханты-Мансийск посетил Музей природы и человека. Глава государства осмотрел музейную экспозицию перед началом заседания Совета по национальным отношениям.

Путину рассказали, что все представленные в музее артефакты знакомят посетителей с важными эпохами в истории Югры.

Президенту показали постоянную экспозицию "Связь времён", которая включает разделы, посвящённые мифам и легендам, а также выставку "Историческое время" и "Ритмы биосферы". Последний раздел знакомит посетителей с природным миром Обь-Иртышского бассейна с глубокой древности до наших дней.

Сотрудники музея рассказали Путину местную легенду о сотворении мира, познакомили с народным бытом и культурой шаманов.

В музее глава государства встретился с местной сказительницей, поэтессой и хранителем традиций Марией Волдиной. Она исполнила для президента свою песню и подарила ему охотничий пояс из кожи, украшенный костяными и железными пластинами, а также амулетами местных охотников, которые охраняют их от злых духов, бед и напастей и приносят удачу.

Путин в Ханты-Мансийске сходил в музей. Там ему подарили пояс охотника, который защищает от злых духов, бед и напастей и приносит удачу. Президент нашел в кармане монетку, которой и отблагодарил pic.twitter.com/yNj6dwjoH6 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 26 октября 2018 г.

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Волдина поприветствовала президента на языке коренных народов, а затем перевела свои слова на русский. "Пусть наше солнышко светит для вас, пусть луна освещает ваши ночи, а звезды пусть радуют ваше сердце и вашу душу. И пусть жизненный путь будет ваш длинным, жизнь долгой, ровной. Ваши силы и ваша жизнь нам очень нужны", — сказала она.

Путин в свою очередь поблагодарил местную жительницу за добрые слова и пожелал добра и благополучия всему населению округа.

Глава государства в обмен на подарок достал из кармана монету, которую передал молодому парню, вручившему ему пояс.

Путин в музее природы и человека pic.twitter.com/X8cLzw4rMo — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 26 октября 2018 г.

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Кроме того, сотрудники музея подарили Путину на память об экспозиции традиционную национальную игру "Пять коней".

В музее развёрнуты две временные экспозиции. Первая — интерактивный проект "От девона до дивана", посвящённый смене ландшафтов, ископаемым образцам животных и растений возрастом в сотни миллионов лет.

Вторая временная экспозиция "Копейка рубль бережёт. Из истории денег в России" рассказывает об особой роли денег. Здесь можно увидеть более 300 экспонатов из серебра и бронзы, которые попали на территорию Ханты-Мансийского округа в ходе торговли в эпоху Средневековья и раннего железного века из Ирана, Золотой Орды, Византии, а также монетами драхмами, раковинами каури — одними из первых денег на Руси, "мягким золотом" севера Западной Сибири, ставшим валютой Югры вплоть до начала XX века.