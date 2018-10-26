Киев вряд ли пойдет на разрыв договора по Азовскому морю, считают в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Киевские власти вряд ли пойдут на разрыв договора с Россией о совместном использовании Азовского моря, заявил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

Ранее депутат Верховной рады и член "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко предостерег руководство страны от разрыва договора с Россией о совместном использовании Азовского моря. При этом он призвал наращивать группировки украинских кораблей в Азовском море.

"Мое мнение, что Украина вряд ли пойдет на расторжение этого соглашения", — сказал Мурадов журналистам.

По его словам, в случае расторжения соглашения утратятся все правовые основания, которые регулируют вопросы пользования водами Азовского моря.

"Украина сама тогда ставит под вопрос прохождения через наше пространство, я имею в виду Керченский пролив, и они лишатся возможности пользоваться свободно Азовским морем", — подчеркнул Мурадов.

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