В Ленинградской области назвали ответственных за исполнение майского указа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко установил личную ответственность должностных лиц за исполнение майского указа президента РФ.

Согласно распоряжению, до 20 ноября руководители и их управленческие команды должны разработать и утвердить проекты, направленные на достижение показателей майского указа.

"Майский указ поставил перед нами амбициозные цели. Это и увеличение продолжительности жизни, и рост рождаемости, и создание условий для самореализации молодежи, и рост производительности труда, и укрепление инновационной и экспортно ориентированной экономики. Для достижения всех целевых показателей нам нужно не только разработать отраслевые региональные проекты, но и закрепить ответственность за их реализацию за конкретными исполнителями и руководителями", — заявил Дрозденко журналистам.

После утверждения проектов администрации Ленинградской области предстоит скорректировать государственные программы региона.

Координировать работу по проектам реализации майского указа будет организационный штаб по проектному управлению Ленинградской области, председательствует в котором губернатор.

Указ президента России "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года" издан в мае 2018 года. Документ содержит целевые показатели развития страны по наиболее важным направлениям: национальная экономика, медицина, образование, демография, экология, наука, строительство.

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