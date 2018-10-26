МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Блоковое мышление и закрытые клубы из государств должны уйти в прошлое на евразийском пространстве, считает председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Сейчас важно, чтобы никакие искусственные барьеры нам не мешали, чтобы на евразийском пространстве не возникало разделительных линий, чтобы ушли в прошлое блоковое мышление и закрытые клубы из государств", — сказал Медведев, выступая на заключительной сессии Генеральной Ассамблеи международной конференции азиатских политических партий.

Он отметил, что Россия наращивает товарооборот практически со всеми странами АТР — с Индией, с Китаем, с Японией, Индонезией и другими. Он также заметил, что Россия вместе с партнерами из Евразийского экономического союза развивает контакты по линии создания зон свободной торговли с рядом стран.