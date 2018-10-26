Дмитрий Медведев оценил значение многопартийности

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Многопартийность, разнообразие мнений, возможность выражать свою позицию, побеждать на свободных выборах – самые важные достижения в общественной и политической сфере, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на подведении итогов Х Генассамблеи Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП).

"В рамках ассамблеи присутствует весь политический спектр Евразии. Одну и ту же страну — ассамблею может представлять и правящая партия, и оппозиция — это нормально, это часть демократии. Многопартийность, разнообразие мнений, возможность выражать свою позицию, побеждать на свободных выборах мы считаем самыми важными достижениями в общественной и политической сфере", — сказал Медведев.

В Москве при поддержке "Единой России" 25-26 октября 2018 года впервые проходит Х Генеральная ассамблея Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП/ICAAP), объединяющая более 360 парламентских партий из 53 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, основной целью которой является содействие развитию сотрудничества, взаимопониманию и доверию между странами и континентами.