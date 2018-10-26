МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Коллегия министерства иностранных дел Российской Федерации отметила увеличение рисков в военной сфере в Причерноморье, в том числе в связи с действиями США и их союзников по НАТО, сообщили в МИД РФ.

Заседание коллегии МИД РФ прошло в пятницу под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова, оно было посвящено вопросам комплексного развития сотрудничества в регионе Черного моря.

"Коллегия отметила серьезное ухудшение ситуации в Причерноморье за последние годы, увеличение рисков в военной сфере, в том числе в связи с действиями США и их союзников по НАТО, фрагментацию региона и сохраняющиеся негативные тенденции в отношениях между входящими в него странами. Подчеркнута важность поддержания стабильности и безопасности в черноморском регионе исключительно прибрежными государствами, в том числе путем укрепления доверия и задействования существующих форматов взаимодействия в военно-политической сфере", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В коллегии МИД РФ также обратили внимание на необходимость расширения разнопланового многостороннего и двустороннего сотрудничества в экологической, транспортной, энергетической, культурной, туристической и иных сферах для преодоления существующих проблем и обеспечения поступательного социально-экономического развития Причерноморья в интересах населяющих его народов. Кроме этого, на заседании были рассмотрены возможности более эффективного использования потенциала существующих в регионе многосторонних форматов взаимодействия, прежде всего Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Коллегия также обратила внимание на целесообразность активизации совместной работы с черноморскими странами, прежде всего Турцией, и на иных площадках, а также взаимодействия с другими партнерами, в том числе ЕС, в той мере, насколько это будет отвечать российским интересам. На заседании уделили внимание взаимодействию на местном и региональном уровне в Причерноморье.