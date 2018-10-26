Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве в сфере медицины

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Министерство здравоохранения России и министерство здравоохранения Казахстана договорились о сотрудничестве в сфере медицины, в том числе был подписан меморандум по созданию и развитию систем для оказания помощи с использованием телемедицины, сообщается на сайте Минздрава России.

"В Астане состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между министерством здравоохранения Российской Федерации и министерством здравоохранения Республики Казахстан по созданию и развитию совместимых систем для оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий", — говорится в сообщении.

Подписи под документами поставили министр здравоохранения России Вероника Скворцова и министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

Стороны планируют обмениваться опытом в сфере цифровизации медицины и разработке единых стандартов обмена данными, уточняется на сайте.

Кроме того, была подписана дорожная карта, согласно которой планируется развивать сотрудничество в сфере медицинского образования, науки и правового регулирования здравоохранения.