Трутнев в Токио и Окинаве обсудит сотрудничество Японии с Дальним Востоком

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки 29-31 октября в Токио и Окинаву встретится с представителями власти и бизнес-сообщества Японии, чтобы обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества с дальневосточными регионами, сообщили в пресс-службе полпредства.

"Двадцать девятого октября в Токио планируется встреча с министром экономики, торговли и промышленности Японии, министром по экономическому сотрудничеству с Россией Хиросигэ Сэко. В тот же день предполагаются обсуждения реализации проектов на Дальнем Востоке. Намечены встречи с Японским банком международного сотрудничества "Джейбик" (JBIC), компанией "Токио Роуп". Российский вице-премьер примет участие в торжественном открытии первого зарубежного представительства Дальневосточного федерального университета в японском университете Токай", — говорится в сообщении.

Во вторник, 30 октября, запланирована встреча с министром по делам развития регионов Японии Сацуки Катаямой. Также Трутнев примет участие в круглом столе с руководителями крупнейших компаний Японии, осуществляющих деятельность в сферах энергетики, сельского хозяйства, медицины, логистики, экологии, финансов и легкой промышленности. Уточняется, что мероприятие проводит Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержки экспорта. Затем намечен ряд встреч с японским бизнесом, в том числе с "Соджиц Корпорейшн".

В заключительный день визита Трутнев прибудет в Окинаву для участия в торжественной церемонии, посвященной проведению перекрестного года Россия – Япония.