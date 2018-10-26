Россия не отвергала диалог с НАТО, заявил Грушко

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Москва не отвергает диалог с НАТО, в рамках Совета РФ-НАТО (СРН) будет добиваться продолжения контактов военных, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы не исключаем вообще диалог, потому что мы считаем, что в условиях повышенной военной активности в Европе, конечно, необходим разговор для того, чтобы добиваться деэскалации, чтобы предотвращать опасные военные инциденты, для того, чтобы не было неправильного понимания намерений", — сказал Грушко в интервью телеканалу "Россия 24"

"Мы в рамках СРН будем добиваться восстановления диалога по военной линии, потому что в НАТО все время говорят: "давайте совместно работать". Но до тех пор, пока заморожены военные контакты, реально двигаться в сторону развития инструментария, который предназначен для избежания опасных военный инцидентов, чтобы не произошло эскалации, без этого не получится ничего", — добавил он.

По его словам, НАТО как организация не смогла адаптироваться к новым условиям безопасности, история ее деятельности — история неуспехов.

"Они считают, что это самый успешный альянс в истории человечества. На следующий год будут отмечать 70-летнюю годовщину (НАТО). Но если мы посмотрим на то, что делало НАТО, то это череда трагедий", — сказал он. Как отметил Грушко, это подтвердили события в Косово, в Ливии, в Афганистане.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что дата проведения нового Совета Россия-НАТО пока не определена, консультации с РФ продолжаются.

Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, практически все формы сотрудничества России и НАТО заморожены, Москва обеспокоена полным отсутствием профессионального диалога между военными.