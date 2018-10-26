Косачев предупредил об опасности блокового мышления

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Попытки государств развиваться исключительно на блоковой основе ведут к замедлению их развития, нарушению прав других народов, заявил глава международного комитета Совфеда, член Высшего совета "Единой России" Константин Косачев в пятницу на Х Генассамблее Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП).

"Современный мир продолжает существовать на блоковой основе, где главным оказываются не ценности, а интересы", — отметил политик.

Причем эти интересы начинают продвигаться за счет интересов других государств или народов, "и это разрушает человечество", подчеркнул он. Косачев уверен, что когда в обществе, в стране, в мире насаждается единственно "верная" точка зрения, "это замедляет их развитие".

Сенатор выразил убеждение, что каждое государство имеет право на свой суверенный путь развития, Россия признает право государств и народов на свое суверенное право, "которое не подлежит давлению извне на то, какие решения нужно принимать народам".

Косачев отметил, что нет полноценного развития и сотрудничества, пока существует принцип "старшего и младшего брата" или присваиваемая рядом стран монополия "на истину".

"Только когда мы научимся разговаривать на равных, международное сотрудничество будет выходить на какую-то нормальную траекторию", — сказал он.

В этом контексте конструктивного сотрудничества парламентарий привел опыт МКАПП, который может быть примером для других партий и других государств.