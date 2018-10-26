Представители ЦИК помогут избиркому в Хакасии

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Представители ЦИК России отправились в Хакасию для оказания организационно-методической помощи региональному избиркому при проведении повторного голосования на выборах главы республики, сообщает пресс-служба ведомства.

"Двадцать пятого октября 2018 года представители ЦИК России выехали в республику Хакасия для оказания организационно-методической помощи республиканскому избиркому при проведении повторного голосования на выборах главы республики Хакасия 11 ноября", — говорится в сообщении.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщала о намерении направить в Хакасию делегацию от ЦИК, чтобы до выборов главы региона отслеживать ситуацию.

В первом туре выборов главы региона 9 сентября участвовали Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), занимавший пост главы Хакасии Виктор Зимин (32,42%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Второй тур выборов должен был состояться 21 октября. Однако 15 октября кандидат от Партии роста Александр Мяхар заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов. Также он призвал и Коновалова отказаться от участия во втором туре. Второй тур должен пройти 11 ноября, Коновалов — единственный оставшийся кандидат.