В Пхеньяне российская делегация встретилась с заместителем главы МИД КНДР

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российская делегация во главе с заместителем директора департамента международных организаций МИД России Микаэлом Агасандяном провела консультации с коллегами из министерства иностранных дел КНДР, а также встретилась с замглавы северокорейского МИД Пак Мён Гуком, сообщило в пятницу посольство России в Пхеньяне.

"22-26 октября в Пхеньяне находилась делегация во главе с заместителем директора департамента международных организаций МИД России Микаэлом Агасандяном. Российские дипломаты были приняты заместителем министра иностранных дел Пак Мён Гуком, встретились с директором ДМО Ким Чхан Мином, провели конструктивные переговоры с заместителями директоров ДМО и Первого Европейского департаментов МИД КНДР", — говорится в сообщении посольства РФ в КНДР.

Отмечается, что состоялся содержательный обмен мнениями по вопросам укрепления взаимодействия на площадках международных организаций, в том числе на арене ООН, а также по актуальной двусторонней проблематике.